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ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ELBİSE DOLABINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Turgut Aksu Kadıköy'de yakalandı.

12.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:29ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ELBİSE DOLABINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan Turgut 'de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adnan Oktar suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla aranan firari Turgut Aksu, Kadıköy'de saklandığı evdeki elbise dolabının içinde yakalandı. Aksu'ya saklanmasında yardım ettiği değerlendirilen İ.E.U. da aynı operasyonda gözaltına alındı. Aksu ve İ.E.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Aksu'nun fotoğrafları

-ARŞİV


- İstanbul

Adnan Oktar, Kadıköy, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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