Adnan oktar savunma yapıyor

*Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava Silivri'de başladı.

*Adnan Oktar savunmasında, "Ben aklı başında bir insanım. Çevremdeki insanlar aklı başında insanlar. 10 yaşında kızı kucağıma alacağım. Cinnet geçirsem yine yapmam. Kim inanır böyle zırvalara. Bu çocuk ayrıca beni çok sever" dedi.

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 161 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı. Kimlik tespiti bitmeden savunma yapması için Adnan Oktar'ın kürsüye davet edilmesi üzerine usul tartışması yaşandı.

ADNAN OKTAR SANIK KÜRSÜSÜNDE

Tartışmanın ardından Adnan Oktar'ın savunmasına geçildi. İddianamedeki iddiaların tamamının boş olduğunu savunan Adnan Oktar, "Ben aklı başında bir insanım. Çevremdeki insanlar aklı başında insanlar. Ben niye suç işleyeyim. 10 yaşında kızı kucağıma alacağım. Cinnet geçirsem yine yapmam. Kim inanır böyle zırvalara. Bu çocuk ayrıca beni çok sever. O zaman gelmişti annesiyle. Annesi yalnız görmek istiyor, dedi. Ben anladım oyunu. Yok, dedim. Annesine yanında dur, dedim. Bak yıllar sonra bu oldu. Kadına ihtiyacım varsa kadın bulurum ben." dedi.

Bazı tanıkların kendisini sevdiğini, korkutularak aleyhine ifade verdirildiğini savunan Oktar, "30-40 yıl ceza alacaksın. İftira atarsan hukuki sonuçları olmayacak. Mesela Çağla. Beni çok seviyor. Korkuttular. Özgür iradeleriyle ifade vermediler. O şekilde çocukları dehşete düşürdüler. Çocuk korktu, yoksa deliler gibi sever beni" dedi.

DARVİNİZME, ATEİZME, FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE ETTİĞİ İÇİN EKARTE EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Darvinizme ve Ateizme karşı olduğunu söyleyen Oktar, "Bunlara karşı çok güçlü mücadele ettiğimiz için, FETÖ gibi örgütlere karşı güçlü mücadele ettiğimiz için, bunun en etkili önleyicisi beni gördükleri için beni ekarte etmeye çalışıyorlar" iddiasında bulundu.

Askere gidilmemesi yönündeki söylemi sorulan Oktar, "Askere gidilmemesi yönünde talimat verdiğim iddiası doğru değildir. 1.5 milyon Türk genci askerliğini bedelli yaptı. Benim 10-15 arkadaşım bedelli yaptı. Niye talimat vereyim askerliğini yapmasın diye. Askerlik benim için kutsal. Ben Turancılığı hedefliyorum. Nasıl öyle talimat veririm" sözleri ile yanıtladı.

Oktar, bürokratları dinlettiği iddiasına ilişkin olarak, "Belki o şahıs o konuşmayı önemli gördüğünden kayda almış olabilir. Benim haberim yok. Belki onun dijital kaydını da almış olabilir. Ama burada suç yok. Amaç devlete, hükümete faydalı olmak" dedi.

FETÖ İLİŞKİSİ

FETÖ bağlantısı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yönelik, "Fetullah Gülen beni çok sever ben de onu severim" sözleri sorulan Oktar, şunları söyledi:

"FETÖ bağlantıma siz inanmamışsınızdır. Kafa olarak çok zıtız. Yaptığı çılgınlık ve delilikler, o kadar şehit vermemizden akıl dengesinin yerinde olmadığı bellidir. Aslında o devirde benden nefret ediyorlardı. O sözü söylediğimde daha da çok kızdılar. Daha fazla pislik yapmasınlar diye yaptım. Kitaplarımı yayınevlerinde satmıyorlardı. Allah çok büyük bela verir başınıza. Halbuki nefret ederdim. Herkes el öpmeye gidiyordu, gazetelerini alıyordu, ben bunların hiçbirini yapmadım. "

'HERKÜL DEYİNCE PAZULU MAZULU BİR ŞEY ANLAŞILIR'

Oktar, diz üstü bilgisayarında herkul.org klasörüne ilişkin olarak, "İnternet çok geniş bir alem. Herkül deyince pazulu, mazulu bir şey anlaşılır. Bu adamın bize karşı olduğunu herkes bilir. İnternette falan kin kusuyorlardı bize. Merak etmiş girmiş olabilirim. Bir çok site var. En anormal sitelere bile girilebiliniyor. Mühim olan oraya girip FETÖ'ye hizmet etmiş mi? Biz adamın ekibinden nefret ederiz. Bu adam ne yapmış, ne etmiş, merak etmiş olabilirim" sözleri ile yanıtladı.

ÖRGÜT ÜYELERİNE 'SİLAHLARI KULLANABİLİRSİNİZ' TALİMATI SORULDU

Örgüt üyelerine silah kullanma yönündeki talimatı sorulan Oktar, "Benim silahım yok. Devlet diyor ki arkadaşım sen o kadar sağlamsın ki hiçbir örgütle bağlantın yok, sana güvenerek silahı veriyoruz diyor. Güvenip veriyor. Hakim, polis, savcı, işadamının silahı var. Legal bir şey. Saldırı olabileceğini zannederek, tehlike anında gerekiyorsa çeker ama havaya doğru tutar. Canı çok ciddi tehlikeye giriyorsa kaçar" diye konuştu.

'BEN TÜM KADINLARA AŞIĞIM'

Cinsel ilişkiye yönelik söylemleri hatırlatılan Oktar, "Ben tüm kadınlara aşığım. Hepsini çok seviyorum. Allah aşkı olarak. Şefkat duyuyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı, yoruldun, otur istersen dedi. Oktar otururken teşekkür edince sanık sandalyesinde gülüşmeler duyuldu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Teşekkür etmenize bile gülen arkadaşlarınız var" dedi. Oktar, Allah rızası için çalışan Müslüman bir arkadaş grubu olduklarını öne sürerek, kaçmaya çalıştığı yönündeki iddiaya ilişkin olarak da, "Saklanacak olsam beni bulamazlardı. Niye saklanayım, suçum yok. Benim için bir şeref. Yani aklanmak istiyorum. Aklanmak için büyük bir imkan" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.



