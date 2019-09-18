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Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davanın görülmesine Silivri'de devam edilecek.

18.09.2019 09:35Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davanın görülmesine Silivri'de devam edilecek. Duruşmada iddianamenin 3 numaralı şüphelisi Tarkan Yavaş'ın savunmasının alınması bekleniyor.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167'si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edilecek. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek duruşmada iddianame sırasına göre sanıkların ifadelerinin alınmasına devam edilecek.

Dün görülen ilk celsede örgütün lideri Adnan Oktar ve 2 numaralı ismi olduğu kaydedilen Ulviye Didem Ürer'in savunmaları alınmıştı. Bugün görülecek duruşmada ise iddianame sırasına göre Tarkan Yavaş'ın savunmasının alınması bekleniyor. - İSTANBUL

Tarkan Yavaş, Adnan Oktar, İstanbul, Silivri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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