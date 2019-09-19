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Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davaya devam ediliyor.

19.09.2019 10:20Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davaya devam ediliyor.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 162 tutuklu sanık ve 18 tutuksuz sanık hazır bulundu.
Davanın bugün görülen celsesine, sanıklardan Bora Yıldız'ın savunmasının alınmasıyla başlandı.
(Murat Delice - Mehmet Yusuf Melikoğlu/İHA)

Adnan Oktar, İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: İHA

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