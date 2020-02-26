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Adnan oktar suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendi

ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı.

26.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:46
ADNAN Oktar suç örgütüne yönelik açılan davada, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanık savunma yaptı. Örgüt kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu Ayça Pars örgüt yapısını anlattı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıkların savunma yapması için duruşmayı erteledi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya etkin pişmanlık hükmünden yararlanan 9 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Örgütün televizyon kanalı kapatılan A9 TV'nin reji sorumlusu sanık Ayça Pars örgütün yapısını anlattı. Pars'ın çapraz sorgulamasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarın görülmek üzere erteledi.
Adnan oktar suç örgütü davasında duruşma yarına ertelendi

Ayça Pars, TV, Güncel

Kaynak: DHA


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