"adnan oktar suç örgütü" davasının üçüncü duruşması

*Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın üçüncü duruşması yapılıyor.

*Bora Yıldız'ın savunması alındı.



*"Mehdi derseniz küfre düşersiniz. Kaşıkla oynayan Mehdi olur mu? Mehdi deyince cübbeli, sarıklı, davudi sesi olan biri akla gelir"



*"Bir kadına Brad Pitt olsanız dahi 'seninle evleneceğim ama gel arkadaşımla birlikte ol' derseniz, 'haydi git oradan' der"

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 162 tutuklu 18 tutuksuz sanık katıldı.

DAVA KIZ TAVLAMA İMAMININ SORGUSU İLE BAŞLADI

Duruşma, örgütün kız tavlama imamı olduğu öne sürülen tutuklu sanık Bora Yıldız'ın savunması ile başladı. Varlıklı bir ailenin çocuğu olduğunu, Bağdat Caddesi'nde yaşadığını, seküler bir aile ortamında yetiştiği için dini eğitim görmediğini söyleyen Bora Yıldız, "Yıllar sonra bu camiadan arkadaşlarla tanıştım. Bir süre sonra da kendi isteğimle Adnan Bey ile tanıştım. O zamanlar 23-24 yaşlarındaydım" dedi.



'KIZ TAVLAMA POZİSYONU YOKTUR'

Londra, Mahchester gibi şehirlerde Adnan Oktar'ın kitaplarına ilişkin konferanslar verdiğini, dini değerleri anlattığını söyleyen Yıldız, "Bana yöneltilen suçlama kız tavlama imamı. Kız tavlama pozisyonu yoktur. Kız tavlama kelimesi ile bir çok gazetede haftalarca manşet oldum. Efendim bu hakareti ben daha önce duymuştum. Ben Ceylan Özgül ile bir süre ilişki yaşadım. Sonra problemli ayrıldık. Sonra evlendi. Sonra sosyal medya hesaplarında bana takılan bir hakaret bu. İkinci olarak bunu fezlekede, üçüncü olarak da iddianamede gördüm. İnşaat mühendisi, büyük projelere imza atmış bir insan karşınızda kız tavlama imamı olarak bulunuyorum. Örgütün kız tavlama imamıyım ama hiçbir kız cinsel saldırı suçlamasında bulunmadı. Biri dışında cinsel yönden suçlayan da yok. Ben şu an B.G.'nin tecavüz suçlamasıyla buradayım" dedi.



Tutuklandıktan 3 ay sonra 10 kadının emniyete giderek aleyhine ifade verdiğini hatırlatan Bora Yıldız, "Bunlar arka arkaya emniyete giderek şablon ifade veriyorlar. Korkutularak, organize edilerek, tehdit edilerek ifade verdirilmişler. 10 kişiden bir kaç tanesi bizim camiamızın toplantılarına, konferanslarına katılan kişiler" dedi.



Aralık 2017'den itibaren 9 ay boyunca telefonunun dinlendiğini, bu süre zarfında kadınlarla yaptığı konuşmaların dava dosyasına tape olarak girdiğini söyleyen Yıldız, duruşma salonunda bulunan kadın sanıkları göstererek, "Bu hanımlar benden talimat alıyor diye tutuklandılar. Benim ödüm kopuyor bu hanımlardan" dedi.



KIZLARI EVLENME VAADİYLE ÖRGÜTE KAZANDIRDIĞI İDDİASI SORULDU

Yıldız mahkeme başkanının, "Zengin görüntüsü vererek tanıştığınız, tanıştıktan sonra ilişkiye girdiğiniz, sonra da tavsiyeler vererek örgüte kazandırdığınız iddiası konusunda ne diyorsunuz" şeklindeki sorusu üzerine, "Ben zaten varlıklı bir aileden geliyorum. Görüştüğüm kızlar da benim normal arkadaşım. Bir kaçıyla flörtüm oldu, diğerleri normal arkadaşım. 11-12 tane cinsel saldırı suçlaması var. Bu kızlar dağın başında, su akmaz kervan geçmez yerde değiller. Bunlar inanılmaz sorgulayan kızlar. Bu kızlar böyle yalanı, çelişkili şeyleri hemen yakalarlar. Canını yaktığımız fikir grupları var, buradan dolayı bu tür iftiralara alışkınım. Kadınlar iftiralarda bulunuyor. Bir kadına Brad Pitt olsanız dahi 'seninle evleneceğim ama gel arkadaşımla birlikte ol' derseniz, 'haydi git oradan' der. Benle evlen diyorsunuz, sonra da gel 10 arkadaşımla ol diyebilir misiniz? Turnike yapabilir misiniz? Dünyayı başınıza yıkar. Evlenebilmek amacıyla şerefine leke sürdürmezler" dedi.



'KAŞIKLA OYNAYAN MEHDİ OLUR MU?'

Adnan Oktar'ı çok sevdiğini söyleyen Bora Yıldız, "Mehdi derseniz küfre düşersiniz. Kaşıkla oynayan Mehdi olur mu? Mehdi deyince cübbeli, sarıklı, davudi sesi olan biri akla gelir" dedi.

Yıldız, "Bu yaşamı tercih ettiğimden dolayı ailemden baskı görmedim. Tam tersi oldu. Annem binlerce kez Allah razı olsun demiştir. Annem ve babam bu camiayla, Adnan Bey ile görüşmem için teşvik eder" dedi.



'NURİ ALÇO GİBİ SENİ ÜNLÜ EDECEĞİM DEYİP...'

Tekrar kız tavlama imamı olduğu yönündeki iddialara yanıt vermek istediğini söyleyen Bora Yıldız, "Ben sözde bir işadamıyım. İddianameye göre ben işadamı değilim de imaj çiziliyor. Sözde şirketlerim var. Benim sahip olduğum üç tane şirketim var. Reklam şirketim var ya, sahte olduğu öne sürülen. Nuri Alço gibi, gel seni ünlü edeceğim deyip... Benim reklam şirketim 1000'in üzerinde reklam filmi çekmiş. Devlet kurumları benim yeterliliğimi kabul etmişler, ihalelerini kazanıp tanıtım projelerini çekmişim. İnşaat şirketim var. Yurt dışında bir çok proje alıp yaptım. 500 milyon liranın üzerinde ciro yaptım. Bütün bunlar varken iddianamede benim için, 'kız tavlamak için sözde başarılı işadamı imajı çizilen kişi' diyor. Akıl var, mantık var. Sözde ben kız tavlamak için yapmışım" dedi.

Duruşmaya öğlen arası verildi. Öğleden sonraki oturumda Bora Yıldız'ın çapraz sorgusunun yapılması bekleniyor



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hali hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.





