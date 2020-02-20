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Adnan Oktar suç örgütü üyesi Kapalıçarşı girişinde yakalandı

ADNAN Oktar Suç Örgütünün aranan üyesi Abdülkadir Erhan Keskin, Kapalıçarşı girişinde Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

20.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:36Adnan Oktar suç örgütü üyesi Kapalıçarşı girişinde yakalandı
ADNAN  Oktar Suç Örgütünün aranan üyesi Abdülkadir Erhan Keskin, Kapalıçarşı girişinde Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

Kapalıçarşı girişinde kimlik kontrolü yapan Güven Timleri, şüphelendikleri Abdülkadir Erhan Keskin 'i durdurdu.  Şüphelinin kimlik sorgusunu yapan polis, Keskin'in Adnan Oktar Suç Örgütünün üyesi olduğunu ve arandığını belirledi. Abdülkadir Erhan Keskin gözaltına alındı.

Şüphelinin Adnan Oktar örgütüne maddi destekte bulunduğu,  örgütün üyesi olduğu ve örgütün cinsellik sistemi olan 'Turnike' sisteminin bir elemanı olduğu öğrenildi.Şüpheli Abdülkadir Erhan Keskin, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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