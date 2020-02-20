Adnan Oktar Suç Örgütü'nün cinsellik sistemi üyesi Abdülkadir Erhan Keskin Kapalıçarşı'da yakalandı

Güven Timleri, Kapalıçarşı girişinde Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi Abdülkadir Erhan Keskin'i gözaltına aldı.
GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Kapalıçarşı girişinde kimlik kontrolü yapan Güven Timleri, şüphelendikleri Abdülkadir Erhan Keskin'i durdurdu. Şüphelinin kimlik sorgusunu yapan polis, Keskin'in Adnan Oktar Suç Örgütünün üyesi olduğunu ve arandığını belirledi. Abdülkadir Erhan Keskin gözaltına alındı.
ÖRGÜTÜN CİNSELLİK SİSTEMİ ELEMANI
Şüphelinin Adnan Oktar örgütüne maddi destekte bulunduğu, örgütün üyesi olduğu ve örgütün cinsellik sistemi olan 'Turnike' sisteminin bir elemanı olduğu öğrenildi. Şüpheli Abdülkadir Erhan Keskin, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.