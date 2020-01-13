Haberler » 3. Sayfa » Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama - Haberler

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

13.01.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:06Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, 'da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Kübra K., İstanbul'un Anadolu yakasında bir adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kübra K., geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Mali Suçlarla Mücadele, Adnan Oktar, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:01  Hemofili hastaları için gen tedavisi olumlu sonuç verdi - Haberler
15:01  Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Haberler
14:58  Denktaş'ın ailesinden 'vefasızlık' tepkisi - Haberler
14:58  Üç ton inşaat demirini çaldılar - Haberler
14:54  Katil zanlısı koca tahrayı bilemiş - Haberler
14:51  Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı - Haberler
14:37  CHP, Tuğçe Kazaz'ın büyük tepki çeken sözleri için harekete geçti - Haberler
14:20  Bakan Soylu'dan Kadir İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir Efendi - Haberler
14:04  Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı - Haberler
13:59  İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak - Haberler
13.01.2020 15:14:20