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Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yürütülen soruşturmada, örgüt üyesi firari Turgut A., İstanbul Kadıköy'de gizlendiği adreste elbise dolabının içinde yakalandı.

12.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:03

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Adnan Oktar organize suç örgütüne üye olduğu gerekçesi ile aranan firari Turgut A., 'de gözaltına alındı.

Örgütün firari üyesi ve çocuk istismarı videoları ile ilgili olarak aranan Turgut A., gizlendiği adreste elbise dolabının içinde yakalandı.

EVİNDE KALDIĞI KİŞİ DE GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında aynı evde bulunan ve firari örgüt üyesi A.'nın saklanmasına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen İ.E.U adlı bir şüpheli de gözaltına alındı.

Söz konusu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, aralarında örgütün elebaşı Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 50. Duruşması geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.

(İHA)

Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı

Adnan Oktar, İstanbul, Kadıköy, Güncel


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