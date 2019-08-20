Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü sabah 06.00 sıralarında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlenmişti. Oktar ve 2 numaralı ismi Didem Ürer'in operasyondan dakikalar önce villadan kaçarken güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZLE YAKALANMIŞLARDI

Sabah'ta yer alan habere göre; lüks villasından kaçan Adnan Oktar ve Didem Ürer, emniyet güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanmıştı. Oktar ve Ürer'in görüntülerde dikkat çeken çantalarında ise yüklü miktarda döviz çıkmıştı.

GİZLİ YOLDAN GEÇTİKLERİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adnan Oktar ve Didem Ürer'in Kandilli'deki örgüte ait villadan kaçış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Kandilli'deki villadan aşağı yola doğru inen bir gizli geçidin olduğu görülüyor. Bu gizli çıkış yolu üzerinden operasyon anından dakikalar önce Adnan Oktar ve Didem Ürer ana yola iniyor. Aynı zamanda Oktar'ın kaçtığı yoldan başka örgüt kadınların da geçtiği dikkatlerden kaçmadı.

40 BİN DOLAR VE BİR ÇANTA DOLUSU DÖVİZ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Polis baskınından kaçan Oktar'ın saat 05:22'de kaçış güzergahının bittiği yerde beklettiği lüks aracına bindiği, buradan hızla ayrıldığı görülüyor. Oktar'ın kaçış anında gergin, sinirli ve yüzünün asık olduğu görülürken örgüt mensubu 'kedicik' olarak lanse edilen kadınların ise çantaları dikkat çekiyor. Oktar ve Ürer, gizli araçla Sarıyer'e giderken yakalanmış ve üzerlerinden 40 bin dolar ve bir çanta dolusu döviz ele geçirilmişti.

24 SAAT ARABA BEKLETİYORDU

Operasyon kapsamında incelemeye alınan gizli yolun detayları da ortaya çıkmıştı. İddialara göre Adnan Oktar, polis baskınlarına karşı 24 saat Üsküdar'daki villasında ve Kandilli'deki villasında birer araba, sahilde ise bir tekne bekletiyordu.