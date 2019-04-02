Adnan Özmen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Tokat belediye başkan adayı Adnan Özmen oldu. MHP adayı Adnan Özmen, Tokat belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Tokat belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Tokat belediye başkan adayı Adnan Özmen ile ilgili seçim sonuçları ve Tokat belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Tokat belediye başkan adayı Adnan Özmen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tokat belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Tokat aday yarışı ve Tokat seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Tokat Seçim Bilgileri

Tokat belediyesi için toplam sandık sayısının 311 olduğu belirlendi.

Tokat belediyesi için açılan sandık sayısının ise 311 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Tokat belediyesi için katılım oranının ise % 85,06 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Tokat toplam seçmen sayısının ise 100.477 olduğu belirlendi.

Tokat belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 85.466 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Tokat Belediye Başkan Adayı Adnan Özmen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Tokat belediye başkan adayı olarak gösterilen Adnan Özmen, Tokat yarışında % 28,02 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Adnan Özmen toplamda 23.297 adet oy sayısına ulaştı.

Adnan Özmen Kimdir?

Adnan Özmen, 1956 yılında Tokat'ın Pazar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pazar'da tamamlayan Adnan Özmen, uzun yıllar ticaretle uğraştı.

Adnan Özmen 3 dönem Pazar ilçesi belediye başkanlığı yaptı

MHP Tokat belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.