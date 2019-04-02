Adnan Selçuk Mızraklı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı oldu. HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Diyarbakır büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı ile ilgili seçim sonuçları ve Diyarbakır büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adayı Adnan Selçuk Mızraklı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Diyarbakır büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Diyarbakır aday yarışı ve Diyarbakır seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Diyarbakır Seçim Bilgileri

Diyarbakır büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.643 olduğu belirlendi.

Diyarbakır büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.643 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Diyarbakır büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,60 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Diyarbakır büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.049.462 olduğu belirlendi.

Diyarbakır büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 824.827 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Selçuk Mızraklı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır yarışında % 62,90 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Adnan Selçuk Mızraklı toplamda 490.314 adet oy sayısına ulaştı.

Adnan Selçuk Mızraklı Kimdir?

Adnan Selçuk Mızraklı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladı. 1988 yılında Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde Halkların Demokrasi Partisi'nden Diyarbakır milletvekili seçilen Mızraklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

HDP Diyarbakır büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.