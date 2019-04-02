Adnan Sever Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN ÇİNE belediye başkan adayı olan Adnan Sever isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN ÇİNE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Adnan Sever isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN ÇİNE adayı Adnan Sever kimdir? BTP AYDIN ÇİNE adayı Adnan Sever yüzde kaç oy aldı?

Adnan Sever Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN ÇİNE belediye başkan adayı olarak gösterilen Adnan Sever ÇİNE ilçesinde % 0,29 oranında oy almıştır. ÇİNE ilçesinde % 0,29 oranında oy olan Adnan Sever adlı BTP adayı toplamda 104 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN ÇİNE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.