Adnan Terzioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR ÇİĞLİ belediye başkan adayı olan Adnan Terzioğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR ÇİĞLİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Adnan Terzioğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR ÇİĞLİ adayı Adnan Terzioğlu kimdir? BTP İZMİR ÇİĞLİ adayı Adnan Terzioğlu yüzde kaç oy aldı?

Adnan Terzioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR ÇİĞLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Adnan Terzioğlu ÇİĞLİ ilçesinde % 0,14 oranında oy almıştır. ÇİĞLİ ilçesinde % 0,14 oranında oy olan Adnan Terzioğlu adlı BTP adayı toplamda 169 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR ÇİĞLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.