Adnan Ünverdi Basın Bayramı'nı kutladı

Basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümü ve '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, iletişimin en güçlü araçlarından olan basının toplumun aynası olduğunu söyledi.



Adnan Ünverdi, kamuoyunun gelişen olaylardan haberdar olmasında basının toplumun gören gözü, işiten kulağı olduğunu belirterek basında sansürün kaldırılmasının demokrasi kültürünün yerleşmesinde çok önemli yeri olduğunu ifade etti. Toplumun doğru haber alma ve doğru bilgilenme hakkının basın yoluyla gerçekleştiğini belirten Adnan Ünverdi, mesajında, "Ülkemizin her alanda gelişmesi ve büyüme sürecinde basınımız önemli bir rol üstlenmektedir. Kamu görevi yapan basınımız demokratik toplumların en önemli kurumlarından birisidir. Dünyanın küresel bir köy haline geldiği, bilgiye anında ulaşma imkanın olduğu çağımızda doğru bilgiye ulaşmada basınımız çok hassas bir işlevi yerine getirmektedir. Bu duygularla gece-gündüz demeden halkımızın doğru haber alması için çalışan bütün yerel ve ulusal basın mensuplarımızın gayret ve çabalarını takdir ediyor, Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünü kutluyor, tüm basın camiasına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA