Haberler » kultur-sanat » ADOB, 'Ben Geldim Mevlana'yı sanatseverlerle buluşturacak - Haberler

ADOB, "Ben Geldim Mevlana"yı sanatseverlerle buluşturacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Ben Geldim Mevlana" konserini, 9 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

05.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:38ADOB,
Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Ben Geldim Mevlana" konserini, 9 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.
ADOB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana'nın insan sevgisi, felsefesi ve hoşgörüsü "Ben Geldim Mevlana" isimli müzikli anlatımla Opera Sahnesi'nde sunulacak.
Mevlevi tasavvuf müzikleri aranje edilerek, Mevlana'nın hoşgörü felsefesinin yedi öğüdü ayrı ayrı bestelendi. Bu besteler, şan, piyano, ney, kontrabas ve perküsyon eşliğinde, klasik ve caz armonileri ile harmanlanarak seslendirilecek.
Prof. Dr. Onur Bilge 'nın metin yazarlığını üstlendiği, Serkan Akbıyık ve Ongun Kula'nın müziklerini yaptığı konserde, Aslı Kıyıcı ve Emre Akkuş solist olarak sahnede yer alacak.
Piyanist Ongun Kula, kontrbas sanatçısı Yalçın Özen, neyzen Furkan Topçu, perküsyon sanatçısı Aykut Köselerli'nin solistlere eşlik edeceği programda, Alpay Ulusoy anlatıcı olarak görev alacak.

Mevlana Celaleddin Rumi, Ankara, Kula, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
5.02.2020 15:26:19