15 Mart 2019, 14:49
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Adob, Çanakkale Şehitlerini Anacak

Adob, Çanakkale Şehitlerini Anacak

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB), Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri düzenlenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB), Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri düzenlenecek.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Pazartesi akşamı Leyla Gencer Sahnesi'nde verilecek konserde, Yemen, Çanakkale İçinde, Allı Turnam gibi türküler seslendirilecek.

Konserde solistler Gül Seçkin, Cumhur Böler, Haser Tek, İbrahim Halil Turgut ve Erdem Baydar'a Hande Uçar piyano, Ahmet Murat Gedikli viyola, İbrahim Halil Turgut bağlamayla eşlik edecek.

Konser, ücretsiz izlenebilecek. Çanakkale Zaferi, Ankara, Çanakkale, Kültür Sanat
Kaynak: AA