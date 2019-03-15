Adob, Çanakkale Şehitlerini Anacak

Ankara
Devlet Opera ve Balesince (ADOB), Çanakkale
Şehitlerini Anma Konseri düzenlenecek. Çanakkale Zaferi
'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Pazartesi akşamı Leyla Gencer
Sahnesi'nde verilecek konserde, Yemen
, Çanakkale İçinde, Allı Turnam gibi türküler seslendirilecek.
Konserde solistler Gül Seçkin, Cumhur Böler, Haser Tek, İbrahim Halil
Turgut ve Erdem Baydar
'a Hande Uçar piyano, Ahmet Murat Gedikli
viyola, İbrahim Halil Turgut bağlamayla eşlik edecek.
Konser, ücretsiz izlenebilecek.
Çanakkale Zaferi, Ankara, Çanakkale, Kültür Sanat
Kaynak: AA