Haberler » kultur-sanat » ADOB, 'Çardaş Prensesi' operetini sahneleyecek - Haberler

ADOB, "Çardaş Prensesi" operetini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetini, sanatseverlerle buluşturacak.

12.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:02ADOB,
Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetini, sanatseverlerle buluşturacak.
ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık'ta sahnelenecek dünyaca ünlü eserde Hakan Aysev, Edwin Ronald rolünü canlandıracak. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan, metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan operet, Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe seslendirilecek.
Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek. Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.
Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.
Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yıllarında romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.
İki perde olarak sahnelenen eserde "Sylva Varescu"yu Sema Çavuşoğlu Suna, "Edwin Ronald"ı Hakan Aysev, "Kontes Stasi"yi Işılay Meriç Karataş, "Boni Kancsianu"yu Ümit Burak Tekinay, "Feri von Kerekes"i Onur Alpaslan, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise" rolünü Emel Öziş canlandıracak.
Fiyatları 15, 35 ve 50 lira arasında değişen eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

Hakan Aysev, Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

17:16 Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi - Haberler
17:16 Otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti - Haberler
17:15 Bilecik'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
17:15 Cezayir, 10 ay süren siyasi karışıklığın ardından sandık başında - Haberler
17:14 Bilecik'te eski üst geçit kaldırılıyor - Haberler
17:12 Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
16:15 Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Haberler
16:12 Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Haberler
16:10 Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü! - Haberler
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler
12.12.2019 17:28:00