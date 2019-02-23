Adobe, Macbook Pro Hoparlörlerini Patlatan Premiere Pro Cc Sorununu Düzeltti

Kaynak: WebTekno

Bu ayın başlarında Adobe Premiere CC kullanıcıları bir hatayı tespit etti. Hata, bazı durumlarda MacBook Pro kullanıcılarının hoparlörlerini patlatıyordu. Bu hafta Adobe bir yama yayınladı ve sorunu düzeltti.Bir forumda paylaşımda bulunan bir kullanıcı, çok yüksek ve ince frekanslı bir sesin ardından hoparlörlerinin çok düşük ses verdiğini, en sonunda da tamamen çalışamaz hale geldiğini belirtti. Birçok kullanıcı benzer bir şekilde forumda şikayette bulundu ve bazıları YouTube üzerinden olayın nasıl geliştiğini paylaştı. Aşağıdaki videoyu izlemek isteyenlerin cihazlarının sesini kısmaları önerilir.Cuma günü Adobe temsilcisi forum üzerindeki paylaşımlardan birine cevap verdi. MacBook Pro'nun son modelinde sorunlar yaşayan kişilerin olduğunu söyleyen temsilci, yeni bir yamanın da müjdesini verdi.Adobe, yayınladığı yama sonucunda sorunu çözdü. Bir anda kontrol edilemeyen yüksek ses sonucu bilgisayarlarının hoparlörlerinden olan kullanıcılar konusunda Adobe'un bir açıklaması bulunmuyor.