Adobe Uygulamaları Öğrencilere Ücretsiz Oldu
Koronavirüs salgını sonrasında insanların evlerinden ayrılmamaları istenirken, birçok büyük şirket bunu desteklemek adına kampanyalar başl
18.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Koronavirüs salgını sonrasında insanların evlerinden ayrılmamaları istenirken, birçok büyük şirket bunu desteklemek adına kampanyalar başlatmışlardı. Bunlardan bir tanesi olan Adobe, evlerinde çalışmaya devam eden öğrenciler için Creative Cloud sisteminin bir süreliğine ücretsiz olduğu duyurdu.
Yeni tür koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında dünyanın pek çok ülkesinde okullar tatil edilmiş ya da uzaktan eğitim seferberliği başlatılmıştı. Bunu desteklemek adına harekete geçen Adobe, geliştirdiği uygulamaları içerisinde barındıran Creative Cloud sistemini, öğrenciler için ücretsiz hale getirdi. Adobe tarafından yapılan resmi açıklama ile programların Mayıs 2020 tarihine kadar öğrenci hesaplarına ücretsiz yapıldığı bilgisi verildi. Böylece öğrencilerin ödevlerini ya da buna benzer işlerini, okuldaki sistemlere bağlı kalmadan yapabilecekleri aktarıldı.
Öğrencilere özel Adobe uygulamaları ücretsiz nasıl alınır?
Adobe, her okulda teknoloji ürünlerinden sorumlu olan bir kişinin başvuru formu doldurması gerektiğini söyledi. Her okuldan sadece bir görevlinin formu doldurmasının yeterli olacağını aktaran şirket, gelen başvuruların incelenmesinin ardından bu görevlilere bir tür program anahtarı oluşturucu gönderileceğini söyledi.
Ardından oluşturulan anahtarların isteyen öğrencilere dağıtılabileceği ve bu kodların Mayıs 2020 tarihine kadar bütün programları ücretsiz olarak öğrencilerin kullanımına açacağı kaydedildi.
Yeni tür koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında dünyanın pek çok ülkesinde okullar tatil edilmiş ya da uzaktan eğitim seferberliği başlatılmıştı. Bunu desteklemek adına harekete geçen Adobe, geliştirdiği uygulamaları içerisinde barındıran Creative Cloud sistemini, öğrenciler için ücretsiz hale getirdi. Adobe tarafından yapılan resmi açıklama ile programların Mayıs 2020 tarihine kadar öğrenci hesaplarına ücretsiz yapıldığı bilgisi verildi. Böylece öğrencilerin ödevlerini ya da buna benzer işlerini, okuldaki sistemlere bağlı kalmadan yapabilecekleri aktarıldı.
Öğrencilere özel Adobe uygulamaları ücretsiz nasıl alınır?
Adobe, her okulda teknoloji ürünlerinden sorumlu olan bir kişinin başvuru formu doldurması gerektiğini söyledi. Her okuldan sadece bir görevlinin formu doldurmasının yeterli olacağını aktaran şirket, gelen başvuruların incelenmesinin ardından bu görevlilere bir tür program anahtarı oluşturucu gönderileceğini söyledi.
Ardından oluşturulan anahtarların isteyen öğrencilere dağıtılabileceği ve bu kodların Mayıs 2020 tarihine kadar bütün programları ücretsiz olarak öğrencilerin kullanımına açacağı kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Koronavirüs, cloud, Teknoloji
Manşet
Haberler
Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Haberler
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Haberler
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Haberler
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi