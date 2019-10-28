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Adramytteion Festivaline konserli kapanış

Adramytteion Festivaline konserli kapanışBALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören-Adramytteion Derneği'nin düzenlediği 1.Adramytteion Festivali, düzenlenen konserlerle sona erdi.

28.10.2019 13:04
Adramytteion Festivaline konserli kapanış
BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören-Adramytteion Derneği'nin düzenlediği 1.Adramytteion Festivali, düzenlenen konserlerle sona erdi.
İki gün devam eden festival kapsamında, bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri yapılırken, çeşitli stantlar açıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediyesi ve odaların desteği ile yapılan festivalde, yaklaşık 200 kişi bisiklet sürüşü ve doğa yürüyüşü yaparken, etkinlikleri de binlerce vatandaş izledi.
Köy ve yaylalarına geziler düzenlenirken, katımcılar Ayaklı kamp yerinde konakladılar. Festivalin son günü Ahmet Beyler ve Misya Band grupları Ören meydanında konser verirken, katılımcılar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Konserler renkli görüntülere sahne oldu.
Festival organizasyonunda görev alan Doç.Dr.Sabriye Çelik Uğuz, " 1.Adramytteion Festivalini tamamladık. İki gün boyunca bisiklet turları ve doğa yürüyüşleri yapıldı. Stantlar açıldı ve konserler düzenlendi. Festivali Ahmet Beyler ve Misya Band gruplarının konserleriyle tamamladık. Çok güzel etkinliklerimiz oldu. İnşallah devamını yaparız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Atilla Encim de," Adramyatteion Festivalinde 125 bisikletçi pedal çevirdi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamladık. İnşallah seneye gene yapacağız Destek olanlara ve katılanlara teşekkür ediyoruz."dedi. Üniversite öğrencisi Gizem Keskinel ise, "Festival ilk kez yapılıyor. Ama, çok güzel etkinlikler oldu. Çok eğlendik. İnşallah devamı gelir." derken, Ören mahalle muhtarı İlker Kurt da, "Çok coşkulu geçti." diye konuştu.
Adramytteion Festivaline konserli kapanış

Balıkesir, Burhaniye, Ören, Yerel

Kaynak: İHA


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