Adrasanlı Yatçılar, Kutso'da Buluştu

Kumluca
Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hüdavendigar
Günay, Adrasan
'da turistik tekne işletme sahipleriyle bir araya geldi.
Günay, yaptığı açıklamada, dünyanın en güzel koylarından birisi olan Adrasan'ı koruyarak gelecek nesillere bırakmayı, gelen misafirlere en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını bildirdi.
Adrasan'ın günübirlik tekne turlarıyla önemli cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Günay, "Özellikle Suluada ve civarı büyük ilgi görüyor. Artan bu ilgi sonucunda tekne turu düzenleyen firmalarımızın da sayısı artıyor. Fakat yetersiz iskele ve altyapı önümüzdeki en büyük sorunlardan biri." değerlendirmesinde bulundu. Antalya
Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Ahmet Çetin
de Adrasan için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Kumluca,Adrasan
06 Aralık 2018 Perşembe 16:10