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Adrenalin Park'a En İyi Proje Ödülü

Golden City Awards 2019 yarışmasında, Gürsu Belediyesi Ericek Göleti'nde hayata geçirdiği Adrenalin Park ile 'en iyi proje' ödülüne layık görüldü.

16.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:32Adrenalin Park'a En İyi Proje Ödülü

Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 'Şehirciliğin marka yarışması' olarak tanımlanan Golden City Awards 2019 yarışmasında Belediyesi Adrenalin Park projesiyle, 'En İyi Proje' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu Belediyesi olarak son yıllarda hem ilçemize hem de kentimize çok değerli bir katkı sunmak için çalışıyoruz. O katkıların en somut örneği; Adrenalin Park projesi. Ericek Göleti çevresine yaptığımız Adrenalin Park, hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğruyor. Eşsiz doğal güzellikleri, piknik alanları ve konaklama hizmetleri Adrenalin Park'ı cazibe merkezi haline getirirken, 'Zipline' adı verilen 350 metre uzunluğuyla 'da ilk ve tek olan tel aracılığı ile göletin üzerinden kayılarak yapılan ilgi görüyor. Bunun haricinde ATV ile orman turu, tırmanış, rafting, göl bisikleti, trap atışları da Adrenalin Park'a değer katıyor. Eğlence unsurunun da olduğu, doğa turizminin gelişmesi hedefiyle oluşturulan Adrenalin Park, doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık sporuyla uğraşanların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Bu yönüyle hem ilçemize hem de Bursa'ya katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Golden City Awards 2019'da Ericek Adrenalin Park ile Dört Mevsim Kırsal Turizm başlığında ödüle layık görüldük. Son derece mutluyum. Başta Gürsu Belediyesi çalışanları olarak tüm ekibime ve sürece katkı koyan herkese yürekten teşekkür ederim." dedi.


Mustafa Işık, Ericek, Bursa, Gürsu, Güncel

Kaynak: Bültenler

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