03.07.2019 14:17
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Adrenalin tutkunları Çamlıyayla'da buluşuyor

Adrenalin tutkunları Çamlıyayla

Tarsus Motor Sporları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen Çamlıyayla Motofest'in 5'incisi bu yıl 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarsus Motor Sporları Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen Çamlıyayla Motofest'in 5'incisi bu yıl 30 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adrenalin ve macera tutkunlarının bu yılki durağı Mersin'in Çamlıyayla ilçesi olacak. Tarsus Motor Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek festivalde, 4 kategoride onlarca sporcu yarışacak. Profesyonel, Amatör/Hobi, Veteran ve Yiğit Adamlar kategorisinde Türk sporcuların yanı sıra yabancı sporcular da yarışacak. Türkiye'nin en büyük şehir içi parkuru olma özelliğini de taşıyan yarışta, birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verilecek. Ayrıca festivale katılan herkese çeşitli hediyeler de takdim edilecek. Çamlıyayla Zevzek Tepe'de düzenlenecek olan festival, 30 Ağustos tarihinde kamp ateşiyle başlayacak ve 3 gün sürecek.

"Tüm motor tutkunlarını bekliyoruz"

Tarsus Motor Sporları Kulübü Başkanı İsmail Cenk Ataş, festivalin Çamlıyayla'nın tanıtımına büyük katkı sunacağını belirtti. Ataş, "Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz festival hem Çamlıyayla ilçemizin tanıtımına katkı sunacak hem de motosikletlere olan ilgiyi arttıracak. 30 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz festivalde, farklı şehirlerden hatta farklı ülkelerden sporcular hazırlamış olduğumuz pistte hünerlerini sergileyecekler. Unutulmaz bir festival yaşamak için tüm motor tutkunlarını festivalimize bekliyoruz" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Çamlıyayla, 1 Eylül, Tarsus, Spor

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