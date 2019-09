Adrenalin tutkunları Torul Kalesi cam seyir terasına akın ediyor Cam seyir terası açıldığı 20 aydan bu yana 320 bin kişiyi ağırladıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane 'nin Torul ilçesinde 20 ay önce açılan ve 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa 'nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Torul Kalesi Cam Seyir Terası'nı bugüne kadar 320 bin adrenalin tutkunu ziyaret etti.Yaz mevsimi boyunca her gün Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen birçok ziyaretçiyi ağırlayan Torul ilçesindeki tarihi Torul Kalesi üzerinde bulunan Cam Seyir Terası yükseklik korkusu olanlara zor anlar yaşatırken, ilk denemesinde çıkamayanlar için defalarca deneme imkanı sunuyor.Gümüşhane'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en gözde turizm merkezlerinden biri haline gelen ve her yıl ortalama 3 milyon aracın geçiş yaptığı Gümüşhane-Trabzon karayoluna çok yakın olması nedeniyle ulaşım sorununun olmadığı Torul Kalesi Cam Seyir Terasında vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için Torul Belediyesi tarafından her dönem yeni hizmetler vatandaşlara sunuluyor.Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, Torul Kalesi Cam Seyir terasında farklı yaşam alanları oluşturmaya, yerli ve yabancı turistlere hitap etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bölgemizin yöresel ürünlerini, yöresel hizmetlerini sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl turizm sezonu çok erken açıldı. Araya Ramazan'ın girmesi bu yıl ki gelen turist sayısını ciddi oranda etkiledi. Buna rağmen bu yıl gerçekten iyi bir ziyaretçi akınına uğradık. Ocak ayından bugüne kadar toplam 130 bine yakın, açıldığı günden beri de 320 bin ziyaretçi cam seyir terasımızı ziyaret etti" dedi.Alanda Torulla ilgili kemençe ve magnetler, Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüyle ortaklaşa yürüttükleri gümüş ürünlerini vatandaşlara sunduklarını kaydeden Özdemir, "Ayrıca yöremize mahsus olan lemis ve kete yapım yerimiz var. Gelen ziyaretçilerimizin talepleri de çok fazla. Hem dikkatlerini çekiyor hem de yöreye özgü olması nedeniyle alıp yiyenler var" diye konuştu.Tesise sürekli farklı bölümler katmak zorunda olduklarını "Gelen ziyaretçimiz bir sonraki gelişinde daha farklı şeyler görmek istiyor" cümleleriyle anlatan Özdemir, "Önümüzdeki yıla dair güzel projelerimiz var. Yeni yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Buradan Torul kalemize yürüyüş yolu, yeni çocuk oyun alanları düşünüyoruz. Yeni yapılan restoran ve kafeyi bu kış hizmete açmayı planlıyoruz. Kış mevsiminde de gelen ziyaretçilere hizmetimiz devam edecek" şeklinde konuştu.Yörede "Lemis" olarak adlandırılan bölgeye özgü gözlemelerden her gün yüzlerce yaparak ziyaretçilere satışını gerçekleştiren 2 çocuk annesi ev hanımı Güller Kalaycı ise "4 aydır burada yöresel lemis yapıyoruz. Satışlarımız çok iyi. Müşterilerimiz çok beğeniyor. İçine lor peyniri, patates, ıspanak koyuyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre yapıyoruz. Onlar da çok beğeniyor içine ne katıyorsunuz, hamuruna ne katıyorsunuz diye soruyorlar. Özellikle Arap turistler de çok beğeniyor. Yaparken bizim fotoğraflarımızı çekiyor" ifadelerini kullandı.Kalaycı ile birlikte lemis yapan 3 çocuk annesi Melahat Ergin de "Gayet memnunuz işimizden. Yiyenler de çok beğeniyor. Günde yüzlerce yapıyoruz. Yaz boyunca yoğun bir sezon geçirdik" dedi.240 metrelik irtifasıyla adeta kartal yuvasını andıran, Torul kalesinin kurulu olduğu yamacın zirvesindeki burçlara kondurulan cam seyir terasını görmek için Bursa'dan gelen Fatih Kılıç, "İlk defa geldim buraya. Seyir terasını çok duydum ve gelmeye karar verdim. Çok güzelmiş. Korku verici, heyecan dolu bir yer" diye konuşurken, Trabzon'dan gelen bir diğer ziyaretçi Sude Balcı ise "Daha önce bu yoldan çok geçmiştik ama burayı gezmek ilk defa nasip oldu. İlk gelenler için ürkütücü. Ben daha önce başka bir şehirdeki cam terasa çıkmıştım. O nedenle benim için çok korkunç bir durum olmadı" şeklinde konuştu.