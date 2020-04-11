Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda son tedbir, adres değişikliği yapmak isteyenler için geldi.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, bildirimin e-Devlet üzerinden yapılabileceği söylendi.

AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN YAPILDI

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklama,"Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.