Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet kapısına taşındı. Adres değişikliği bildirimi için bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadı.
11.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:48
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda son tedbir, adres değişikliği yapmak isteyenler için geldi.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, bildirimin e-Devlet üzerinden yapılabileceği söylendi.
AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN YAPILDI
Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklama,"Adres değişikliği bildirimi için Nüfus Müdürlüklerine gitmenize gerek kalmadı, artık bildirimlerinizi e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz" denildi.
Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.
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