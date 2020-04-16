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Adres değişikliği bildirimi "e-devlet"ten yapılacak

Serik İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla adres değişikliği bildirimlerinin e-devlet üzerinden yapılacağını bildirdi.

16.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:00
Adres değişikliği bildirimi
Serik İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla adres değişikliği bildirimlerinin e-devlet üzerinden yapılacağını bildirdi.
Tümer, yaptığı açıklamada, adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, e-devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sunduğunu aktaran Tümer, hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birinin kullanılabileceğini vurguladı.
E-devlet üzerinden yapılacak işlemde dikkat edilmesi gereken konular olduğuna dikkati çeken Tümer, şunları ifade etti:
"E-devlet üzerinden yapılacak adres beyan işleminde süresi için yapılan beyanlar haricinde geç beyan yapılması halinde sistem üzerinden de görüleceği gibi 86 lira para cezası uygulanmaktadır. Bunu gören vatandaşlarımızın 7 gün içerisinde Nüfus Müdürlüğüne gelerek parayı peşin yatıracağını ibraz etmesi halinde bu ceza 65 liraya düşecektir. Diğer taraftan adres beyan işlemi sırasında beyan yapılacak adres dolu gözüküyorsa e-devlet üzerinden işlem yapılamadığını bu sorunla karşılaşan vatandaşlarımızın Nüfus Müdürlüğüne gelerek işlemlerini yaptırması gerekmektedir." .
Tümer, ayrıca e-devlet üzerinden sadece adres kayıt işlemi değil bunun yanında nüfus kayıt örneği, adres belgesi gibi birçok işleminde yapılabildiğine işaret etti.
Nüfus Müdürlüklerince yapılacak kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport ve diğer işlemlerde ise Alo 199 ya da www.nvi.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerektiğini aktaran Tümer, randevusu olmayanlara işlem yapılamadığı uyarısında bulundu.
Tümer, "Evde kalalım, işlemlerimizi e-devlet üzerinden yapalım." ifadesini kulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hatice Çarpar, Dönüşüm, serik, Güncel
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