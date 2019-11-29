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Adresine teslim edilmeyerek depoda saklanan kozmetik ürünler polis tarafından bulundu

Mersin'de İstanbul'da gönderilmek üzere bir kamyona yüklenen ancak adresine teslim edilmeyen 130 bin lira değerindeki kozmetik ürünler, saklandığı depoda polis tarafından bulundu.

29.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:18Adresine teslim edilmeyerek depoda saklanan kozmetik ürünler polis tarafından bulundu
'de 'da gönderilmek üzere bir kamyona yüklenen ancak adresine teslim edilmeyen 130 bin lira değerindeki kozmetik ürünler, saklandığı depoda polis tarafından bulundu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kozmetik firma temsilcilerinin, İstanbul'a gönderilmek üzere bir kamyona yükledikleri kozmetik ürünlerin adresine teslim edilmediğini bildirerek şikayetçi olması üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sevkıyatı yapacak olan kamyon şoförünün ürünleri bir depoda sakladığını belirledi. Çay Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenleyen polis, söz konusu kamyonu kozmetik ürünlerle birlikte ele geçirdi. Sürücü İ.Ç.'nin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. - MERSİN

İstanbul, Akdeniz, Mersin, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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