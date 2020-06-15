Adria Tur'un Sırbistan ayağını Dominic Thiem kazandı

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'un Sırbistan ayağını Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem kazandı.

15.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:27
Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'un Sırbistan ayağını Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem kazandı.
Dünya 3 numarası Thiem, final turunda, başkent Belgrad'daki Novak Tenis Merkezi'nde Sırp tenisçi Filip Krajinovic ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi 2-1 önde tamamladı.
Dünyaca ünlü tenisçiler Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov'u bir araya getiren yardım amaçlı turnuvanın dün başlayan grup karşılaşmalarına Dusan Lajovic, Viktor Troicki, Nikola Milojevic ve Damir Dzumhur da katıldı.
Adria Tur'un Sırbistan ayağı başarıyla tamamlanırken, organizasyonun 20-21 Haziran'da Hırvatistan ve 3-4 Temmuz'da Bosna Hersek'te devam etmesi planlanıyor.
Turnuvanın ev sahibi dünya 1 numarası Djokovic, Adria Tur'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından pozitif bir mesaj olduğunu, tüm sporcuların yeniden maçlara dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Adria Tur’un Sırbistan ayağını Dominic Thiem kazandı

Kaynak: AA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Grigor Dimitrov, Novak Djokoviç, Tenis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10’a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Kastamonu ve Bursa’da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Başak Demirtaş’a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Volkan Demirel’den Muslera’ya geçmiş olsun mesajı Haber
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Haberler››Güncel››Adria Tur'un Sırbistan ayağını Dominic Thiem kazandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:35: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa,... - Haber 01:33: Son dakika! İki motosiklet çarpıştı: 4'ü aynı aileden 5 yaralı - Haber 01:33: BİNGÖL Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda... - Haber 01:32: 5.7 BÜYÜKLĞÜNDEKİ DEPREMİN ETKİLEDİĞİ YEDİSU DINARLİ VE ELMALI KÖYLERİNDEN GÖRÜNTÜLER--4 - Haber 01:21: MSB: "Harekat hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru... - Haber 00:13: Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı - Haber 00:02: Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı - Haber 23:54: Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi - Haber 21:27: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi - Haber