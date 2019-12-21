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Adriana Lima'dan eski sevgililerini üzecek paylaşım! İşte inandığı tek gerçek aşk

Son olarak iş adamı Emre Uyar ile ilişki yaşayan ünlü model Adriana Lima, eski aşklarını tarihe gömecek bir paylaşım yaptı. 38 yaşındaki model, kızları ile çekilen bir pozunu "İnandığım tek gerçek aşk.. Geri kalanı tarih" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

21.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:32

38 yaşındaki Brezilyalı model Adria , Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla eski sevgililerini adeta tarihe gömdü.

Son olarak Türk iş adamı Emir Uyar ile ondan önce de Metin Hara ile aşk yaşayan, gönül defterine bir evliliğin yanı sıra birçok ünlü sevgili sığdıran Lima, tek gerçek aşkının ne olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

"İNANDIĞIM TEK GERÇEK AŞK"

Adriana Lima, kızları Valentina ve Sienna ile birlikte havalimanında çekilen bir pozunu "İnandığım tek gerçek aşk.. Geri kalanı tarih" notuyla paylaştı.

Birçok takipçisi de bu paylaşıma hem beğeni yağdırdı hem de "aynı fikirde olduğunu" belirtti.

Adriana Lima'dan eski sevgililerini üzecek paylaşım! İşte inandığı tek gerçek aşk

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