12 Aralık 2018, 10:54
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Adriana Lima, 1,5 Yıldır Aşk Yaşadığı Metin Hara'yı Takipten Çıkardı

Brezilyalı model Adriana Lima, 1 buçuk yıldır aşk yaşadığı Türk yazar Metin Hara'yı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Brezilyalı model Adriana Lima (37) 1.5 yıldır Türk yazar Metin Hara (36) ile aşk yaşıyordu. İkiliden Lima'nın sevgilisini takipten çıkarması akıllara ayrılık iddialarını getirdi.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Adrina Lima'nın Instagram hesabından Metin Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj ikilinin beraberliklerini noktaladıları yönünde yorumlandı. Metin Hara ise takibe devam ederken, Adriana Lima Instagram'da birlikte çekilen kareleri ise henüz kaldırmadı.

"KADINLAR, KÖTÜ YETİŞTİRİLMİŞ ERKEKLERİN REHABİLİTASYON MERKEZİ DEĞİLSİNİZ"

Ünlü model, Hara'yı takipten çıkardıktan sonra sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda yaptı. Adriana Lima mesajında şu ifadeleri dile getirdi: "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz."

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:54



YORUMLAR (40)
HAYAT: Eskiden dağlar delinirdi aşk için şimdi zarlar patlıyor zevk için!
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VS: hayaller, fantaziler bitti yani :) metinin bu kadar reklam da yeter yani
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: BU HABERE VE DİYECEĞİM AL ATINI EDERİM TIMARINI
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BİRİMİZ AYAKTA KALMALIYDI...: METİN HARA GERÇEKTEN KONUŞMA VE DÜŞÜNME TARZIYLA ÇOK BEYFENDİ BİR KİŞİLİK BİR KAÇ YERDE DİNLEDİM. MANTIKLI VE DUYGUSAL BİRİ. HERKES ADAMIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE BAKIP KARAR VERİYOR. PIRLANTALAR ELMASLAR NERDE BULUNUR? BU KADAR ŞEKİLCİ OLMAYIN. RUH UYUMU DERLER HANİ; DEĞER VERDİKLERİNİZİN İÇLERİ BOMBOŞ İSE; KİME NE FAYDASI OLUR?
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VATANDAŞ: Amaaaan ne önemli ne önemli...bizim oralarda bir laf vardır; postunu fazla gerim gerim gerdirme, çomağıda düdüğüne değdirme...
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