Adriana Lima, 1,5 Yıldır Aşk Yaşadığı Metin Hara'yı Takipten Çıkardı

Brezilyalı model Adriana Lima (37) 1.5 yıldır Türk yazar Metin Hara (36) ile aşk yaşıyordu. İkiliden Lima'nın sevgilisini takipten çıkarması akıllara ayrılık iddialarını getirdi.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Adrina Lima'nın Instagram hesabından Metin Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj ikilinin beraberliklerini noktaladıları yönünde yorumlandı. Metin Hara ise takibe devam ederken, Adriana Lima Instagram'da birlikte çekilen kareleri ise henüz kaldırmadı.

"KADINLAR, KÖTÜ YETİŞTİRİLMİŞ ERKEKLERİN REHABİLİTASYON MERKEZİ DEĞİLSİNİZ"

Ünlü model, Hara'yı takipten çıkardıktan sonra sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda yaptı. Adriana Lima mesajında şu ifadeleri dile getirdi: "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz."