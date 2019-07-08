08.07.2019 16:57
Haberler» Magazin» Haber

Adriana Lima, Türk iş adamıyla samimi şekilde görüntülendi!

Bir süre önce Metin Hara'dan ayrılan Adriana Lima, bir Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülendi.

Çok konuşulan bir ilişki yaşadığı Metin Hara ile yollarını ayıran Adriana Lima, Türk işadamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. İkili yata binerken objektiflere yakalandı.

YAT GEZİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Adriana Lima ve Emir Uyar daha önce Venedik'te bir yat gezisinde görüntülendi. Ardından da birlikte çıktıkları akşam yemeğinde yine samimi şekilde fotoğrafları çekildi. Lima ve Uyar son olarak Mikonos'ta el ele ortaya çıktı.İngiliz basını Uyar'dan "Lima'nın yeni erkek arkadaşı" olarak söz etti. Ailesi Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Uyar, kendisi de ailesiyle birlikte çalışıyor. Uyar, daha önce de Lindsay Lohan ile iş birliği yapmıştı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima basketbolcu Marko Jaric, 2006 ile 2016 arasında evliydi. Ancak Jaric aldatınca boşandı. Metin Hara ile bir buçuk yıl süren birlikteliği de geçen yıl sona erdi.

Adriana Lima, Türk iş adamıyla samimi şekilde görüntülendi!
Adriana Lima, Metin Hara, Lima, Magazin

YORUMLAR (10)
LİMAYA BAK: Kapan ünlünün elinde kalıyor. Hemen kitap yazmaya başlıyorum
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
PARA: Lima türkleri sevdi.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
VATANDAŞ: birileri türk gençliğine operasyon çekiyor
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
DOĞRUCU DAVUT: allah allah ne oluyor bu adriana ya yahu. . nedir bu türk erkeklerine olan düşkünlüğü. .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ŞAKŞAKÇI: LİMA YIDA TÜRKLER BİTİRDİ :)))
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
CCCC: Emir abi kolay gelsin. Beline dikkat et sakatlanma
Yayından Kaldır
12 3
Cevap yaz
TÜRKİYE: türk erkeği fantazisi var bukadında yada türkiyede iyi prim yaptığı fark etti
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
LAZ HASAN: işte şimdi oldu yakışıklı bir adama varmış sonunda
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
AHAHA: Bu kadın türk erkekelrini cok seviyor ben de Türk''üm beni de sevsin haber salın nazlı yarime
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
16:57   Adriana Lima, Türk iş adamıyla samimi şekilde görüntülendi!
15:56   Oyuncu Yeşim Büber yıllar sonra görüntülendi
15:27   Damada takı yerine sarımsak taktılar
15:26   Kayserisporlu futbolcu Bodrum sezonunu 'Cicişler'le açtı
15:04   Saygılı ailesinin mutlu günü
14:27   Efsane türkü Mihriban'ın gerçek hikayesi ortaya çıktı
14:24   Işın Karaca, Nasreddin Hoca Türbesini ziyaret etti