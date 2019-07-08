Adriana Lima, Türk iş adamıyla samimi şekilde görüntülendi!

Çok konuşulan bir ilişki yaşadığı Metin Hara ile yollarını ayıran Adriana Lima, Türk işadamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülendi. İkili yata binerken objektiflere yakalandı.

YAT GEZİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Adriana Lima ve Emir Uyar daha önce Venedik'te bir yat gezisinde görüntülendi. Ardından da birlikte çıktıkları akşam yemeğinde yine samimi şekilde fotoğrafları çekildi. Lima ve Uyar son olarak Mikonos'ta el ele ortaya çıktı.İngiliz basını Uyar'dan "Lima'nın yeni erkek arkadaşı" olarak söz etti. Ailesi Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Uyar, kendisi de ailesiyle birlikte çalışıyor. Uyar, daha önce de Lindsay Lohan ile iş birliği yapmıştı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima basketbolcu Marko Jaric, 2006 ile 2016 arasında evliydi. Ancak Jaric aldatınca boşandı. Metin Hara ile bir buçuk yıl süren birlikteliği de geçen yıl sona erdi.