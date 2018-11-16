Adriana Lima'dan, Metin Hara İçin Aşk Dolu Paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde modelliğini yaptığı Victoria's Secret'a veda etmesiyle gündeme gelen Adriana Lima'dan, sevgilisi Metin Hara için aşk dolu bir paylaşım yaptı. Lima'nın paylaşımına sessiz kalmayan bir takipçisi, fotoğrafa "Çok yakışıyorsunuz" yorumunu yaptı.

"BİRBİRİNİZE ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan ünlü model Adriana Lima, takipçilerine mesaj verdi. Metin Hara ile fotoğrafını paylaşan Lima, paylaşımına Metin Hara'yı kastederek İngilizce olarak, "O kapıldı" notunu ekledi. Paylaşıma, Lima'nın takipçileri de sessiz kalmadı. Lima'nın bir takipçisi paylaşıma, "Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Güzel bir çiftiniz." yorumunu yaptı.