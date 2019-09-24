Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı! Emir Uyar kimdir?

Adriana Lima'nın Emir Uyar'dan ayrıldığı ileri sürüldü. Lima'nın Uyar'ı Instagram hesabından çıkarması Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı, iddiasını güçlendirdi. Daha önce Türk yazar Metin Hara ile ilişki yaşayan Adriana Lima, bu ilişkisindeki ayrılığı yine sosyal medya hesaplarındaki takipleşmelerden ortaya çıkmıştı.

ADRİANA LİMA İLE EMİR UYAR AYRILDI

Victoria's Secret'ten emekli olan Adriana Lima, Metin Hara'nın ardından tekrar Türk ile ilişki yaşamış ve iş insanı Emir Uyar'la birlikte olmuştu. Tatil pozları ile gündemde sık sık kendine yer bulan çiftin ayrıldığı öne sürülmüştü. Son olarak Lima'nın Uyar'ı Instagram hesabından çıkarması Adriana Lima ile Emir Uyar ayrıldı, iddialarını güçlendirdi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

38 yaşındaki yıldızın daha önce Metin Hara ile yaşadığı ilişkisinde ayrılığın sinyalleri takipleşmeden çıkarma hamlesi ile ortaya çıkmıştı.

EMİR UYAR KİMDİR?

Emir Uyar 1982 yılında dünyaya geldi. Emir Uyar lise eğitimini İstanbul'da Alman Lisesi'nde tamamladı. Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Ailesi Venedik'te de şubesi bulunan bir otel zincirinin sahibi olan Emir Uyar, kendisi de ailesiyle birlikte çalışıyor. Uyar, daha önce de Lindsay Lohan ile iş birliği yapmıştı.