Adriana Lima ile görüntülenen Emir Uyar kimdir, kaç yaşındadır, ne iş yapıyor?

Adriana Lima, Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra yeni aşka Türk işadamı Emir Uyar ile açtı. Ele ele görüntülenen çiftin fotoğrafları gündeme düşmesi sonrasında internette işadamı Emir Uyar hakkında araştırmalar başladı. Peki Emir Uyar kimdir, kaç yaşındadır? Emir Uyar ne iş yapıyor? İşte detaylar...

EMİR UYAR KİMDİR?

Emir Uyar, 1982 yılında doğdu. Liseyi İstanbul'da Alman Lisesi'nde okudu. 2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra, babası Selim Uyar'ın yanında, Permak Makine'de işe başladı. 2010 yılında başlayan grup şirketi 4 yıl sonra San Clemente Adası'na taşındı.

Emir Uyar, Enerji ve Teknoloji yatırımlarında hizmet veriyor. Ayrıca, İstanbul Dominika Fahri Başkonsolosu olan Uyar, Venedik'teSt. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'ni hizmete açtı.