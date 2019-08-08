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Adriana Lima mayolu fotoğrafıyla sınırları zorladı

Eski Victoria's Secret meleği Adriana Lima, fiziğiyle genç kızlara parmak ısırttı. Lima fotoğrafa, "James Bond kızı" notunu ekledi.

08.08.2019 21:23
Adriana Lima mayolu fotoğrafıyla sınırları zorladı

Türk iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşayan güzel model 38 yaşındaki Adriana Lima, sosyal medya hesabından yayınladığı mayolu pozundaki fiziğiyle genç kızları kıskançlık krizine soktu.

"JAMES BOND KIZI"

Cüretkar dekolteli mayosuyla poz veren Adriana Lima, fotoğrafını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Lima, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "James Bond kızı" notunu ekledi.

TÜRK İŞ ADAMI İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Adriana Lima ve Emir Uyar daha önce Venedik'te bir yat gezisinde görüntülenmişti. Lima ve Uyar daha sonra Mikonos'ta el ele ortaya çıkmıştı. İngiliz basını Uyar'dan "Lima'nın yeni erkek arkadaşı" olarak söz etmişti.

Emir Uyar

Adriana Lima, James Bond, Lima, Magazin

YORUMLAR (11)
GAMZE: aynı ben
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DÖŞEMECİ: Mrb gamze.
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ERBAALI: KARA ÜZÜM GİBİ KARI.SİMSİYAH
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FİKRİ: seninde devrin bitiyor adriana
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ASLI: TAŞŞ TAŞŞ
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BÖYLECE: olması gerekeni yapmış bence tüm kadnlarımız öyle olmalı
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TARAFSİZ: Senin için Olması gereken neyse sen onu yap... Milletin kadınlarının nasıl olması gerektiği seni alakadar etmemeli... Boş yapma
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ANK0606: Tarafsız kardeş helal olsun vermişsin cevabı. Utanmadan cevap yazmış bide... Milletin kadınlarının nasıl olması gerektiğine yorum yapacak kadar trol biriymiş
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CEVAP: aynen senin ablan annen teyzen babaannen öyle oldugu icin sende bu haber sitesinde zamanını harcayıp birde utanmadan sağa sola çamur atma edepsizliğindesinya
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TARAFSİZ: Ablan, annen, teyzen, babaannen sanırım böyle olması gerektiği gibi
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