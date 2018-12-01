Adriana Lima, Metin Hara'yla Öpüştüğü Anların Videosunu Paylaştı

37 yaşındaki Brezilyalı model Adriana Lima, uzun süredir aşk yaşadığı yazar sevgilisi Metin Hara'yla aşka geldi. Lima, sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüştüğü anların videosunu paylaştı.

METİN'LE ÖPÜŞTÜĞÜ ANLARIN VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Aşkları uzun süredir dolu dizgin devam eden Adriana Lima ve Metin Hara çifti, bir araya geldi. Metin Hara ile samimi hallerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan güzel manken bu sefer de Hara ile öpüştüğü anların videosunu paylaştı.

EVLİLİK SİNYALİ VERMİŞTİ

Adriana Lima, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla evlilik sinyali verdi. Yazar Metin Hara'yla evlilik yolunda olduğu iddia edilen Brezilyalı model, "Üretken akıllı bir kadınla evli olduğunu hayal et! O zaman dünyanın herhangi bir yerinde bir sorunun olduğunda şöyle söyleyeceksin: Önce karımı arayayım, o bir çözüm bulacaktır" notunu yayınladı.