Adriana Lima ile Ayrıldığı Konuşulan Metin Hara Kimdir?

Metin Hara ile bir süredir birlikte olan Adriana Lima, Hara'nın 'Ayrılık yok' açıklaması sonrasından sosyal medya hesabından Hara ile olan bütün fotoğraflarını sildi. Bu gelişme sonrasında ünlü yazar Metin Hara merak konusu oldu. Peki, Metin Hara kimdir?

METİN HARA KİMDİR?

Metin Hara, 14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı.

ENERJİ İLE TEDAVİ EDİYOR

Metin Hara, üniversite hayatı boyunca reklam oyunculuğu yapmış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım etkinliklerinde yer aldı. Metin Hara, enerji ile tedavi yöntemleri yürütüyor. Hara, 2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan insanlara seminerler ve bireysel seanslar yapıyor. 2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir.

EN İYİ GENÇ YETENEK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Metin Hara, 2007 yılında 'Dinle Neyden' isimli filmde başrolü oynadı. Bu rol Hara'ya 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülü kazandırdı.

KİTABI SATIŞ REKORLARI KIRDI

Metin Hara, 2014 yılında 'Aşkın İstilası' isimli kitap üçlemesinin birinci kitabı 'Yol'u yayımladı. Bu kitap ilk 3 ayda 100.000'in üzerine satıldı. 8 ay boyunca bestseller listesinde kalan kitap büyük yankı uyandırdı.2016 yılının Ekim ayında ise serinin ikinci kitabı 'Dem' yayımlandı.

ÖZEL EĞİTİMLER VERİYOR

Metin Hara, panik atak, depresyon, omurga sorunları, migren, madde bağımlılığı, kanser ve felçli hastalara enerji terapisi uyguluyor. Dubai ve Brüksel'de haftanın 5 günü özel şirketlere ve CEO'lara stres yönetimi ve motivasyon seminerleri veren Hara, 2014 yılında Tedx konuşmacısı seçildi ve 'Başka Bir Dünya Mümkün' adlı konuşmayı yaparak tüm dünyada tanındı.

ADRİANA LİMA İLE OLAN İLİŞKİSİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Metin Hara, 10 Temmuz 2017 tarihinde dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile birlikte görüldü. O tarihten beri birlikte olan ikilinin ilişkisi de büyük ses getirdi. Hara, sık sık ABD'de yaşayan sevgilisini ziyaret ediyordu. Ayrılık iddiaları ile gündeme gelen ikiliden Hara, çıkan haberleri yalanlasa da Lima, Instagram hesabında Metin Hara ile olan bütün fotoğraflarını sildi. Bu olay sonrasında Hara'nın açıklaması merakla bekleniyor.