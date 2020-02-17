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Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi

Adriana Lima, Sevgililer Günü'nde tek başına verdiği bir pozu Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Lima'nın o paylaşımı sonrası Emir Bahadır ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

17.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:58

Uzun süre yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, sonrasında ise iş insanı Emir Uyar ile birliktelik yaşamıştı. Adriana Lima'nın yeni sevgilisi de bir Türk olduğu iddia edildi.

YİNE TÜRK SEVGİLİ

Türk iş insanı sevgilisi Emir Uyar'dan ayrıldığından beri yalnız olan Adriana Lima son gönderisiyle kafaları karıştı.

Dünyaca ünlü model, paylaştığı karenin altına Mevlana'nın "Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner" sözünü yazıp, iki beyaz kalp emojisi koydu.

BİRBİRLERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Fotoğrafın altına Emir Bahadır'ın üç kalp bırakması ise gözden kaçmadı. Lima'nın Emir Uyar'ı takip ediyor olması, akıllara 'Yeni bir aşk mı?' sorusunu getirdi.

Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi

EMİR BAHADIR, Adriana Lima, Lima, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
FİRAT:Az kaldı sıra banada gelecek. Acaba ask mi yoksa gönül eğlendirmemi
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OFÇİN:şu kadının nesini beğeniyor erkekler anlamak mümkün değil.
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