Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi

Uzun süre yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, sonrasında ise iş insanı Emir Uyar ile birliktelik yaşamıştı. Adriana Lima'nın yeni sevgilisi de bir Türk olduğu iddia edildi.

YİNE TÜRK SEVGİLİ

Türk iş insanı sevgilisi Emir Uyar'dan ayrıldığından beri yalnız olan Adriana Lima son gönderisiyle kafaları karıştı.

Dünyaca ünlü model, paylaştığı karenin altına Mevlana'nın "Kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner" sözünü yazıp, iki beyaz kalp emojisi koydu.

BİRBİRLERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Fotoğrafın altına Emir Bahadır'ın üç kalp bırakması ise gözden kaçmadı. Lima'nın Emir Uyar'ı takip ediyor olması, akıllara 'Yeni bir aşk mı?' sorusunu getirdi.