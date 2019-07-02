02.07.2019 17:00
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Adriano Facchini Giresunspor'da

Adriano Facchini Giresunspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor , yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, bu bağlamda kaleci Andriano Facchini'yi renklerine bağladı.

Giresunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, bu bağlamda Andriano Facchini'yi kadrosuna kattı. Kariyerinde Unio Madeira, Gil Vicente , Karabükspor , Nacional, Desportivo Aves, Al-Batin formaları giyen Brezilyalı tecrübeli kaleci, Giresunspor ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi. - GİRESUN
Kaynak: İHA
giresunspor , spor toto , Spor

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