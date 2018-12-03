Adriano: "Negatif Eleştirileri Pozitife Çevirdik"

Beşiktaş
'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Correia, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park
'ta oynanan ve 1-0 kazandıkları Galatasaray
derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.Adriano'nun maç sonu yaptığı açıklamalar şöyle:
"Galibiyet bizim içim çok önemliydi, çok ihtiyacımız vardı. Bu sezon inişli-çıkışlı grafiğimiz var. Bu galibiyet kaybettiğimiz güveni yeniden kazanmak için çok önemliydi. Geçtiğimiz sezonlardan bir kesit izlettiysek ne mutlu bize. Lig maratonu uzun, bu galibiyetle bitmeyecek tabii ki. Bugün olduğu gibi taraftarımıza ihtiyacımız var. Bizi bugün destekledikleri gibi destekleyip her zaman yanımızda olmaya devam etsinler."
"Negatif eleştirileri pozitife çevirdik"
"Bugün bu galibiyet bize özgüven olarak dönecektir. Takım olarak, tüm oyuncularla buna ihtiyacımız vardı. Baştan sonra savaşan bir Beşiktaş vardı. Maç içinde panik olduğumuz anlar vardı ama hemen düzelttik. Takım üzerine negatif eleştiriler var, bunların farkındayız, bugün bunları biraz daha pozitife çevirdiğimizi düşünüyorum. Ben de takıma tekrar katıldım ve oynamaya başladım, çok mutluyum."
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Galatasaray,Beşiktaş
03 Aralık 2018 Pazartesi 01:32