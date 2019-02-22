Adrien Rabiot, Barcelona'ya Gitmek İçin Annesini Kovdu!

Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Fransız yıldız Adrien Rabiot, annesini menajerlik görevinden aldı. Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Tottenham'ın yakından ilgilendiği Adrien Rabiot'ın, Barcelona ile yapılan görüşmelerde yeterli ilerleme sağlayamadığı gerekçesiyle annesi ile yollarını ayırdığı belirtildi. Rabiot'un annesi Veronique, Barcelona'dan da 10 milyon euro prim ve 15 milyon euro imza parası istemişti.

Barcelona'nın yakından ilgilendiği ve Katalan ekibiyle sözleşme imzalaya yakın olduğu belirtilen Adrien Rabiot, annesinin yerine yeni bir menajerle yola devam etme kararı aldı. Annesinin, transfer görüşmelerinde fazla pazarlıkçı davrandığı için Adrien Rabiot'ın bu kararı aldığı öğrenildi.

BARÇA'NIN İLGİSİ AZALDI

İspanyol basınında yer alan haberlerde Adrien Rabiot'ın annesi ile yapılan görüşmelerde beklenen ilerlemeyi kaydedemeyen Barcelona'nın 23 yaşındaki futbolcuya olan ilgisinin azaldığı ifade edildi. Haberde, Fransız yıldızın menajerini değiştirmesi ile birlikte İspanyol devinin yeniden görüşmelere başlayabileceğine yer verildi.

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