Haberler » Spor » Haber

Adryan Tavares, Türkiye ve Kayseri'ye çabuk alıştı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Adryan Tavares, Kayseri'ye çabuk uyum sağladı.

26.09.2019 09:27Adryan Tavares, Türkiye ve Kayseri'ye çabuk alıştı
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Adryan Tavares, Kayseri'ye çabuk uyum sağladı.

Kayserispor'un bu sezon kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu Adryan Oliveira Tavares, Türkiye'ye ve Kayseri'ye çabuk uyum sağladı. Eşi Isabella ile araçta giderken Türk oyun havası dinleyen ve mimik hareketleri ile birlikte müziğe eşlik eden Tavares'in sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı video büyük beğeni topladı.

Tavares'in oyun havası dinlediği videoyu izleyen taraftarlar, "Tavares saha dışında ayak uydurmuş. Şimdi sıra saha içerisinde" yorumları yaptı. - KAYSERİ

Kayserispor, Türkiye, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
09:52 Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyor
09:47 Altındağ Belediyespor Kulübü İşitme Engelliler Güreş Takımı güç depoluyor
09:34 Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor
09:33 26 eylül perşembe dha spor gündemi
09:27 Adryan Tavares, Türkiye ve Kayseri'ye çabuk alıştı
09:20 Galatasaray'ın yeni transferi Andone derbide tribünde!
09:07 Alper Ulusoy 9.kez yönetecek