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Adryan Tavares, Türkiye ve Kayseri'ye çabuk alıştı

- Adryan Tavares, Türkiye ve Kayseri'ye çabuk alıştıKAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Adryan Tavares, Kayseri'ye çabuk uyum sağladı.

26.09.2019 11:06
- Adryan Tavares, Türkiye ve Kayseri'ye çabuk alıştı
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Adryan Tavares, Kayseri'ye çabuk uyum sağladı.
Kayserispor'un bu sezon kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu Adryan Oliveira Tavares, Türkiye'ye ve Kayseri'ye çabuk uyum sağladı. Eşi Isabella ile araçta giderken Türk oyun havası dinleyen ve mimik hareketleri ile birlikte müziğe eşlik eden Tavares'in sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı video büyük beğeni topladı.
Tavares'in oyun havası dinlediği videoyu izleyen taraftarlar, "Tavares saha dışında ayak uydurmuş. Şimdi sıra saha içerisinde" yorumları yaptı.
Adryan Tavares, Türkiye ve Kayseri'ye çabuk alıştı

Kayserispor, Kayseri, Türkiye, Yerel

Kaynak: İHA

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