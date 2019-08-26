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Adryan ve Ntep takıma katıldılar

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferleri Adryan Oliveira Tavares ve Paul Georges Ntep takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

26.08.2019 08:38 Adryan ve Ntep takıma katıldılar
İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferleri Adryan Oliveira Tavares ve Paul Georges Ntep takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un FC Sion takımdan ve Wolsfburg II takımından kadrosuna kattığı Adryan Oliveira Tavares ile Paul Georges Ntep, dün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımla çalışmalara başladı. Antrenman öncesi teknik heyet ve takım arkadaşları ile Adryan ve Ntep ardından ilk antrenmanlara çıktılar.

İlk antrenmanlarında oldukça istekli ve hırslı olan Tavares ve Ntep Cuma günü oynanacak olan Galatasaray maçında forma giymeleri bekleniyor. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fc Sion, Spor

Kaynak: İHA

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