"ADSIZ ALKOLİKLER"İN 32 YILLIK BAĞIMLILIKTAN KURTULMA MÜCADELESİ

Esma MURAT-Ömer HASAR İSTANBUL, (DHA)- KİMİNİN ailesine, kiminin işine, kiminin ise sağlığını kaybetmesine neden olan alkol bağımlılığından kurtulmak için 32 yıldır birbirlerine sığınan bir grup, "Adsız Alkolikler Derneği" adı altında toplanarak birbirlerinin hayatlarını değiştiriyor. Mehmet B., içki şişesiyle otobüs duraklarında sızdığı günlerden, deneyimlerini kendisi gibi alkol bağımlısı olan insanlara aktardığı günlere geldiğini söylüyor. Bir diğer katılımcı Timur D. ise her gün 'bugün bırakıp yarın başlarım' diye geldiğim bu dernek sayesinde, 2 yıl 3 ay 26 gündür alkol almadığını söylüyor.

"Adsız Alkolikler Derneği" nin çalışmalarına katılanlar 10'ar kişilik gruplar halinde terapi seanslarına katılıyor. Alkolü bırakan katılımcıların deneyimleri, diğerleri için örnek oluşturuyor. Zorlu süreci birbirlerine destek olarak geçiren katılımcılar, alkol almadıkları süreler için de kutlama yaparak birbirlerini teşvik ediyor.

"DOKTOR İÇİN SIRADAN BİR ALKOLİKSİNİZ"

Adsız Alkolikler'in yürüttüğü faaliyetlere ilişkin konuşan katılımcılardan Mehmet B., "Adsız Alkolikler Derneği Türkiye'de 1988 yılında faaliyete başladı. Şu anda da 35'e yakın grubumuz var. Biz üyelik filan aramıyoruz. Alkol problemi olduğunu söyleyen herkese toplantılarımızda bir yer var. Ben de alkol tüketirken bir süre doktora gittim. 'Doktor sizi dinlemiyor' gibi bir duyguya kapılıyorsunuz. Çünkü doktor için sıradan bir alkoliksiniz. Ama Adsız Alkolikler'de hepimiz aynı yollardan geçtiğimiz için birbirimizin aklından geçeni, içinden geçeni, çektiği acıları, hepsini biliyoruz. Bu şekilde de birbirimize yardımcı oluyoruz. 'İlla şunu yap! Bunu yap!' demiyoruz. Biz yalnızca bu masada kendi yaptıklarımızı anlatıyoruz" dedi.

"YALNIZCA İÇKİ İÇMEK İSTEYEN HATTA İÇKİYİ HER ŞEYİN ÖNÜNE KOYAN BİRİYDİM"

Mehmet B., şöyle devam etti:

"Başlarda alkol kullanınca yaşamın daha kolay olacağının düşünüyordum. Alkolün miktarı artınca durduramadığımı hissetmeye başladım. Artık en son raddeye geldiğimde hakikaten tanınmaz bir haldeydim. Yalnızca içki içmek isteyen hatta içkiyi her şeyin önüne koyan biriydim. Bir gün kendi kendime 'ben ne yapıyorum?' diye sordum. Hatta bir sabah durakta insanlar otobüs beklerken ben elimde şişeyle sızmaya çalışıyordum. 'Burada bir yanlış var.' dedim. Bir gün şans eseri bir terapi grubuna katıldım. Doktorun masasının üzerinde olan bir dergide 'El ele tutuşuyorlar, dua ediyorlar ve ayık kalıyorlar' diye bir yazı gördüm. İlgimi çekti ve hemen altındaki adrese gittim. Adsız Alkolikler'e geldiğim zaman fark ettim ki herkes benim gibi bana benziyor."

"2,5 YAŞINDAKİ OĞLUMUN ELİNDE ALKOL ŞİŞESİNİ GÖRÜNCE TEDAVİ OLMAYA KARAR VERDİM"

Adsız Alkolikler katılımcılarından Timur D., ise küçük yaşta uyuşturucu ile başladığını sonrasında alkol bağımlığı ile devam ettiğini söyleyerek; "Evlendim 2 çocuğum oldu. Bir gün 2,5 yaşındaki oğlumun elinde alkol şişesini görünce hastaneye gidip tedavi sürecinin başlamasına karar verdim. Adsız Alkolikler'e geldiğimde sürecin sadece 24 saat olduğunu söylemişlerdi. 'Bugün içmeyeceksin ama yarın içebilirsin' dediler. Her güne başladığımda 'bugün içme yarın içersin' diye kalktım. Bir daha içemeyeceğimi anladığım zaman ayıklığım oturdu. O günden beri 2 yıl 3 ay 26 gündür ayığım. Altı ay sonra 'ben nasıl bu duruma geldim?' diye sordum kendi kendime ama Adsız Alkolikler'de bunun alt yapısını zeminini oluşturuyorsun" diye konuştu.

"İNTERNETTE BENİ KURTARACAK BİRİNİ ARAMIŞIM"

45 yıldır alkol kullanan Sena O., Adsız Alkolikler ile nasıl tanıştığını ve alkol bağımlılık sürecini şöyle anlattı:

"10 yıl öncesine kadar normal içiciydim. Sonrasında çocuklarımı evlendirdim. Yalnız kalınca daha fazla alkol kullanmaya başladım. Çocuklarım benim kullandığım alkolden rahatsız olmaya başladı. Doktora gitmemi istediler. Ben de bir gün kendimi bilmez bir halde ben de kurtulmak istiyorum diye düşünürken sarhoş bir anımda internette beni kurtaracak birini aramışım. Farkında bile değilim. Ertesi gün bir kadın beni aradı. 'Dün akşam böyle bir yazı yazmışsınız. Kurtulmak istiyorsunuz size yardımcı olabiliriz' dedi. 'Adsız Alkolikler Derneği ve AMATEM (Alkol ve Madde Tedavi Merkezi ) var oralardan yardım alabilirsiniz' dedi. Ben de ertesi gün AMATEM'e gittim. İlaç tedavim başladı. Bir de 'Adsız Alkolikler Derneği varmış' diye sorduğum kişi bana burayı tavsiye etti."

Kaynak: DHA