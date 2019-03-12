Adü 24. Spor Şenliği Başladı

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AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 24. Spor Şenliği etkinlikleri, Koçarlı MYO ile Fen Edebiyat Fakültesi arasında oynanan futbol maçıyla başladı.Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinde gerçekleşen futbol maçına, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş'ın başlama vuruşuyla start verildi. Tüm sporculara başarılar dileyen Baki Aslantaş, spor şenliklerinin birlik ve beraberliği güçlendirmesi mesajını verdi.ADÜ Spor Şenliği, öğleden sonra Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve hocalarının mücadelesine sahne olan futbol maçıyla devam etti. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de katılımıyla gerçekleşen maç renkli görüntülere sahne oldu.ADÜ'de geleneksel hale gelen 24.'sü düzenlenen Spor Şenliği'nin öğrenciler ve tüm personellere hayırlı olmasını dileyen, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir "Spor, sevgili öğrencilerimizin aynı amaçlara yönelmesine, ekip ruhunun oluşmasına yardımcı olmaktadır. Sporu, öğrencilerimize sevdirmek ve her branşta öğrencilerimizin faydalanacağı tesisler kazandırmak, spor organizasyonları ve spor şenlikleri düzenleyerek destek olmak görevlerimiz arasındadır" dedi.Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e, konuşmasının ardından Tıp Fakültesi forması hediye edilirken, Rektör Aldemir başlama vuruşuyla maç başladı.Spor Şenliğinde; farklı branşlarda oynanacak müsabakalar 3 Mayıs'a kadar devam edecek. - AYDIN