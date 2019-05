ADÜ, Aydın 2. Kitap Fuarında tanıtılıyor

Kaynak: İHA

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Aydın 2. Kitap Fuarında açılan stantta üniversite adayları ve velilere tanıtılıyor.Aydın Valisi n Yavuz Selim Köşger 'in himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve de ADÜ'nün de paydaşı olduğu Aydın 2. Kitap Fuarı devam ediyor.Protokol üyeleriyle birlikte fuarı gezerek kitapları yakından inceleme fırsatı bulan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, geçtiğimiz yıl ilk defa gerçekleşen kitap fuarının geleneksel hale gelmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir "Her şeyin dijitalleştiği günümüzde kalıcı olan bilgiyi elde etmek oldukça zor. Bu noktada kitapların değeri, kitaptan elde edilen bilginin kalıcılığı tartışılamaz. Kitap fuarlarını önemsiyor, başta öğrencilerimiz olmak üzere gençleri ve Aydın halkını fuara davet ediyoruz" dedi.Kendisine ait bir kitabı da olan ADÜ yüksek lisans öğrencisi Mustafa Erol 'la stantta bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kitaplara olan ilgisinden ve azminden dolayı Erol'u tebrik ederken, eğitim hayatında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen fuarda 100'ün üzerinde yayınevi stant kurarken Üniversitemizin tanıtım materyallerinin ve akademisyenlerimizin kitaplarının sergilendiği stant da katılımcılar tarafından ziyaret edildi. İlber Ortaylı Canan Tan gibi alanında isim yapmış usta yazarların imza günleri ve söyleşileriyle renklenecek olan fuar, 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. - AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi