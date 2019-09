ADÜ Aydın için yeni bir marka oluşturuyor

Geçtiğimiz Temmuz ayında Konya 'Torku' modeline benzer bir iktisadi yapılanmayı 'ADÜ Gıda' markasıyla hizmete sunacaklarını duyurarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesiyle iş birliği protokolü imzalayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, konuyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Konya Şeker San. ve Tic. AŞ ( Torku ) tesislerini ziyaret etti.Ziyarette Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra; Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Karaman Milletvekili, Torku ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum yer aldı.Torku modeli gibi Adnan Menderes Üniversitesi'nin kendi imkanlarıyla ürettiği süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinin ADÜ markasıyla yakın zamanda piyasaya sunulacağını müjdeleyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, gelişmelerin üniversite Aydın ili için mutluluk verici olduğunu belirtti."Aydın'ın bereketli toprakları ile Üniversitemizin üretme gücünü birleştirerek bölgesel bir üretim markası hedefindeyiz"Bölgede yüksek katma değer ve yenilik odaklı tarımsal üretimin arttırılması için projeler yürüttüklerini söyleyen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Konya'nın yerel kooperatif modeli Torku'ya benzer bir yapılanmayı 'ADÜ' markasıyla ilimizin ve bölgemizin hizmetine sunmak için Milletvekilimiz ve ilgili Fakültelerimizin dekanlarıyla incelemeler gerçekleştirdik. Aydın'ın bereketli toprakları ile Üniversitemizin üretme gücünü birleştirerek bölgesel bir üretim markası hedefindeyiz." şeklinde konuştu.Ülke tarımının kalkınması, tarımsal sanayinin geliştirilmesi adına pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Karaman Milletvekili Torku ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, "Özellikle dünya ile rekabet edebilmek için vizyoner projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i bu konudaki özverisi için tebrik ediyorum. Birlik beraberlik içinde Ülkemiz için üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bu konuda her türlü iş birliğine açığız." dedi.Ziyaret sonunda, Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Karaman Milletvekili, Torku Başkanı Recep Konuk'a Üniversitemiz hediyelerinden takdim etti. - AYDIN